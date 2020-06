Echo Auto ora è disponibile anche in Italia

Ve ne avevo parlato oltre un anno fa. Echo Auto è un dispositivo per portare Alexa in macchina. All’epoca era disponibile solo per gli Stati Uniti, ma da oggi è possibile ordinarlo anche in Italia. Ma cosa permette di fare?

Se siete abituati ad usare Echo a casa, fare domande, riprodurre la musica, chiamare persone e così via, troverete estremamente intuitivo usarlo anche in macchina, per poter gestire delle attività con la voce mentre si guida, lontani da possibili distrazioni.

Echo Auto è disegnato per funzionare nelle automobili. Il suo profilo sottile si aggancia con una clip alle prese d’aria dell’auto. A tal proposito vi consiglio di verificare prima la compatibilità con il tipo di bocchettone presente nella vostra macchina.

Il dispositivo contiene 8 microfoni per sentire tutti i passeggeri in macchina e ridurre i rumori esterni, come quelli del traffico, al fine di comprendere meglio le richieste. La connessione alla rete avviene mediante l’uso dello smartphone, in cui deve essere installata l’app di Alexa. Il collegamento allo stereo, invece, avviene mediante il bluetooth o il cavo AUX.

Se non volete farvi sentire in auto basta premere il pulsante di privacy e disattivare i microfoni. L’alimentazione del dispositivo avviene mediante l’accendisigari.

Grande 85 x 47 x 13,28 mm, pesa 45 grammi. Lo trovate su Amazon dove è venduto per 59,99 €.