iOS 14 permette di attivare cose con un doppio o triplo tap sul retro dell’iPhone

Lo so sembra una di quelle cose alla Android. Una personalizzazione geek che rende lo smartphone un oggetto magico, in grado di impressionare gli amici. Sto parlando del doppio o triplo tap sul retro dell’iPhone.

La soluzione di Apple è stata pensata per i portatori di handicap. Per coloro che hanno problemi nei movimenti e nelle articolazioni. In realtà la soluzione che sarà integrata in iOS 14 può essere usata per vari scopi.

Ma come usare il tap sul retro dell’iPhone. Da iOS 14 bisogna andare in Impostazioni > Accessibilità > Tocco > Tocco posteriore. Qui si può associare un’azione per un doppio tap e una differente per un triplo tap.

Per esempio potrete impostare, quando effettuate una delle due azioni, di fare uno screenshot, di attivare il muto, di aprire Siri, di cambiare il volume oppure addirittura associare uno shortcuts di Siri Shortcuts.

Per esempio io l’ho provato associando lo spegnimento delle luci di casa, che sono collegate alla demotica.

State attenti, però, perchè il tap sul retro è sensibile e non sempre preciso. A volte potrebbe capitarvi di appoggiare l’iPhone su un ripiano e trovarvi attivo il doppio o triplo tap.

Probabilmente la società migliorerà questa opzione in futuro, uscendo dalla versione beta.