macOS Big Sur: tutte le funzioni minori non citate

A quanto pare Apple non ha dato specifiche su watchOS 7, quindi la nostra analisi sulle caratteristiche non presentate alla WWDC 2020 oggi si sposta su macOS Big Sur. Negli ultimi giorni abbiamo visto quelle per iOS 14 e iPadOS 14.

Quali sono le funzioni per macOS 11 Big Sur non mostrate sul palco del Keynote? Ecco una raccolta:

È tornato il boing all’accensione del computer.

Si può chiamare il Terminale da qualsiasi finestra, basta fare pulsante destro del mouse e scegliere Terminale dall’elenco.

È stata eliminata l’app Diagnostica Wireless.

Ora le notifiche saranno raggruppate.

Gli aggiornamenti del sistema operativo sono più veloci e saranno scaricati in background.

Il nuovo menu Batteria, che ha preso il posto di quello Energia, mostra il grafico di utilizzo delle ultime 24 ore e degli ultimi 10 giorni.

Migliorato lo strumento di correzione dei difetti in Foto.

Migliorato Quick Look: ora i documenti aperti sono in formato pieno ed è possibile ruotare, tagliare, firmare PDF e tagliare video senza aprire l’app associata.

Vi ricordo che macOS Big Sur sarà compatibile con:

MacBook: 2015 e seguenti.

MacBook Air: 2013 e seguenti.

MacBook Pro: 2013 e seguenti.

Mac mini: 2014 e seguenti.

iMac: 2014 e seguenti.

iMac Pro: 2017 e seguenti.

Mac Pro: 2013 e seguenti.

La beta pubblica sarà disponibile dal prossimo mese, mentre quella ufficiale dal prossimo autunno.