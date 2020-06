Mettiamo una sella al Mac Pro

Molti si chiedono se vale la pena comprare un Mac Pro visto l’annuncio di Apple del passaggio ai chip proprietari Apple Silicon. In realtà non sappiamo quando i Mac Pro passeranno a questi chip. Potrebbero volerci anni.

Investire in un Mac Pro ha senso se serve subito. Chi lo ha comprato lo ha fatto sicuramente per far fronte ad attività professionali attuali. Tra qualche anno si può sempre cambiare il componente del processore e integrare quelli di Apple.

Così, vista questa longevità, qualcuno ha avuto un’idea per un accessorio: una sella. Si tratta di una copertura in pelle che aggiunge delle tasche laterali al computer. In questo modo si possono inserire accessori come la tastiera e il trackpad.

L’accessorio si chiama Mac Pro Gear Saddle ed è prodotto da Waterfield. Misura 92,71 x 43,18 cm e pesa 1,17 KG. Il materiale utilizzato gli assicura una longevità molto alta. Probabilmente più del Mac Pro stesso.

Il prezzo di vendita è di 399 $ nel sito del produttore.