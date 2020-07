RainViewer, l’app che ti dice quando sta per piovere

Qualche mese fa Apple ha comprato l’app Dark Sky e poi integrato le API in iOS 14. Questo consente all’app Meteo di base di avere dei dati aggiuntivi, tra questi gli alert sulle precipitazioni. Una funzione che, purtroppo, è disponibile solo negli Stati Uniti. Ma c’è qualcosa di simile in Italia?

Al momento l’unica app che ha questa funzione attiva in Italia è RainViewer. Aggiornata di recente alla versione 2, l’app mostra il grafico delle informazioni raccolte dalle stazioni meteo. Alcuni simboli sulla mappa aiutano a capire anche dove sono posizionate.

In 90 nazioni, tra cui l’Italia, si possono ricevere anche le notifiche sull’inizio delle precipitazioni. Funzione che onestamente ho provato per qualche giorno ma che non è molto precisa. Segno che tutto sommato la decisione di Apple di attendere ad allargare il servizio sia dettata dall’impossibilità di fornire dati attendibili.

RainViewer fornisce anche le condizioni meteo per le 48 ore successive, ma può arrivare a ben 14 giorni di previsione. In una sezione è possibile creare una lista di città preferite per leggerne le informazioni meteo.

L’app pesa 31,2 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Alcune funzionalità premium, come le notifiche sulla pioggia, costano un abbonamento mensile di 3,49 € al mese o 16,49 € l’anno.