Facebook vuole battere sul tempo Apple con gli occhiali olografici

Apple sta lavorando ai suoi occhiali per la realtà aumentata. Questo è una sorta di segreto di Pulcinella, in quanto la società non lo ha mai confermato ufficialmente, ma ci sono prove concrete e molti report che vanno verso questa direzione.

Gli Apple Glass potrebbero essere annunciati già quest’anno, ma essere venduti nel 2021 o addirittura nel 2022. Nel frattempo la concorrenza si è attivata per evitare di dare il fianco ad Apple e i suoi prodotti, limitando l’avanzata della Mela.

Tra questi concorrenti c’è Facebook che nel 2014 investì 2 miliardi di dollari per acquisire Oculus e i suoi caschi per la realtà virtuale. Denaro che la società non ha ancora recuperato.

Come spiega la stessa Facebook in un articolo del team di ricerca, c’è in progetto la costruzione di un paio di occhiali per la realtà aumentata. La società dichiara che utilizzano l’ottica olografica per mostrare gli oggetti di fronte l’utente. Un po’ come fa da qualche anno Microsoft con gli Hololens.

Al momento gli occhiali di Facebook si chiamano Half Dome e sono stati sviluppati proprio grazie al team di Ololens. Sono solo un prototipo, quindi l’annuncio dell’azienda pare sia stato diffuso per indicare agli investitori che non solo Apple sta investendo nel settore, ma anche loro.

Al momento conosciamo molto poco degli Half Dome. Dovremmo saperne un po’ di più alla Siggraph Conference che dovrebbe tenersi il 17 agosto prossimo. L’evento dovrebbe essere usato da Facebook per presentare il modello semi definitivo.

L’effetto olografico si ottiene proiettando le immagini verso l’interno anziché verso l’esterno. In pratica l’occhio riceve delle immagini proiettate in due angolazioni diverse. Tramite un effetto ottico i cervello compone le immagini, mostrando un elemento di fronte l’utente.

L’approccio di Facebook mira ad ottenere questo effetto in uno spazio di pochi millimetri. Quanto basta per essere integrato in un paio di occhiali grandi quanto dei comuni occhiali da vista.

La mossa dell’azienda dovrà poi confrontarsi con la soluzione di Apple e battersi nel mercato. La lotta sarà sicuramente ardua.