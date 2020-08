Greg Joswiak

Chi è Greg Joswiak? Il nuovo vice presidente del marketing mondiale di Apple ha preso il posto dello storico Phil Schiller. Schiller fa parte della vecchia guardia, come lo fu Jonathan Ive. Il suo pensionamento segna un passaggio storico per Apple e un cambio generazionale importante.

Greg Joswiak, per gli amici Joz, è un volto storico in Apple. Laureato all’Università del Michigan in Computer Science, fece un colloquio durante la Business School e fu subito assunto dalla società. Il suo ingresso si ebbe nel giugno del 1986 quando si occupò del Macintosh. Successivamente si occupò della comunicazione, per poi passare al marketing.

Pare che il nomignolo Joz gli sia stato affibbiato da alcuni sui amici che si sarebbero ispirati a Woz, vale a dire Steve Wozniak, co-fondatore di Apple. Il cognome Joswiak e Wozniak sono simili, da qui il soprannome Joz.

Negli anni è stato vice presidente del marketing di vari prodotti, come l’iPod, l’iPhone e iOS. La sua conoscenza storica della cultura di Apple e dei prodotti della Mela gli permettono di ricevere il testimone e portarlo avanti senza difficoltà.

Abbiamo visto Joswiak anche durante numerosi eventi Apple, come i Keynote della WWDC dove ha mostrato alcune novità di iOS. Come nuovo capo del marketing si spera dia slancio alla comunicazione e alla presentazione dei prodotti.