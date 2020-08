Ricordo che qualche anno fa questo servizio era disponibile anche con un raro abbonamento a vita scontato. Se volete provare il servizio per 12 mesi ecco la promozione per voi.

pCloud è al pari di Dropbox e consente di avere tutti i propri documenti online. Io all’epoca comprai l’abbonamento a vita e devo dire che uso attivamente questo servizio cloud ancora oggi, per una serie di motivi:

Offre ben 2 TB di spazio cloud.

Non occupa spazio sul disco se non momentaneamente quando rendiamo i file offline.

Consente di sincronizzare le cartelle tra più dispositivi.

Permette di creare link per chiedere di caricare file oppure per consentire ad altri di scaricarli.

Il cloud di pCloud ha sede in Svizzera.

Ha un cestino con 30 giorni di storico.

pCloud ha anche i client per macOS, iOS e altri sistemi operativi. Inoltre si integra con l’app File di iOS, quindi permette di accedere a tutti i propri file da lì e richiamarli nelle varie app.

Se volete approfittarne in questa pagina troverete un abbonamento di 1 anno con 2 TB di spazio per 30 $ (circa 26 €) invece di 95 $. Ma solo per qualche giorno.