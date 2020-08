Vi ho già raccontato come cambia completamente l’esperienza d’uso con l’iPad Pro se associamo una Magic Keyboard. Avere il trackpad per muovere il puntatore sullo schermo, rende l’uso del tablet molto più simile a quello di un computer portatile. Se avete anche l’Apple Pencil, inoltre, potrete scrivervi sopra come un foglio di carta.

Adonit ha quindi pensato di creare un accessorio che unisse il trackpad con la stylus ed è nato il modello Note-M. Si tratta di una penna per tutti i modelli di iPad in vendita, utilizzabile come una normale stylus bluetooth. La novità è nell’altra estremità.

Sulla parte opposta della punta, infatti, c’è un sensore ad infrarossi che troviamo comunemente nei mouse. Quindi se poniamo il Note-M sottosopra, lo possiamo usare come un mouse bluetooth collegato al tablet. Questo significa che basta muovere quella sezione della stylus su un ripiano per muovere il puntatore sullo schermo di pari passo.

Su una sezione della stylus c’è una zona touch che consente anche di fare lo scroll delle pagine, gestire il clic sinistro e destro del mouse. Quindi se non vi interessa la tastiera fisica di per se, con il Note-M di Adonit avrete un’alternativa all’Apple Pencil e un mouse bluetooth in un unico prodotto.

La penna si attacca magneticamente all’iPad Pro, ma per ricaricarla bisogna usare la porta USB-C. Con una carica completa (richiede 1 ora) consente 10 ore di utilizzo come stylus o 5 ore di utilizzo come mouse.

Grande 166 x 11,2 mm, pesa 15 grammi. Sarà in vendita dal 4 settembre al momento solo negli USA e Canada. Il prezzo di vendita è di 79,99 dollari.