Si può gestire una Tesla da un Apple Watch? Fino a qualche anno fa la società forniva una versione ufficiale dell’app per watchOS. Poi non si sa come mai, ma l’app è stata deprecata. Ad oggi c’è solo la versione per iPhone che al massimo, dallo smartwatch, permette di usare dei comandi vocali con Shortcuts.

Fortunatamente sviluppatori indipendenti hanno pensato a colmare questa mancanza, come Watch app for Tesla. Quest’app è una delle migliori per Apple Watch e non costa neanche molto, a differenza di altre soluzioni.

L’app funziona facendo login con il proprio account di Tesla. Una volta effettuato il login si possono effettuare molte cose:

Vedere lo stato della batteria

Aprire il cofano

Chiudere l’auto

Aprire lo sportellino della spina di ricarica

Attivare i fari

Vedere se le porte sono chiuse

Vedere la temperatura dell’auto e cambiarla

Gestisce più veicoli

Suonare il clacson

L’app fornisce anche delle complication per vedere lo stato della batteria e il tempo che manca alla carica.

Watch app for Tesla pesa 8 MB e si scarica per 6,99 €. La si trova nell’App Store per Apple Watch.