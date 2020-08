In Italia sono morti 8 bambini in 20 anni per l’abbandono in auto. Incidenti drammatici dettati dalle dimenticanze dei genitori. Per risolvere il problema dallo scorso marzo è obbligatorio avere un sensore sul seggiolino dei bambini fino a quando non compiono 4 anni.

Negli Stati Uniti questo obbligo non c’è, nonostante questo Tesla ha realizzato un sistema per rivelare la presenza di bambini a bordo, poiché questa esigenza c’è anche negli USA. 4 casi di abbandono di minori a bordo si sono verificati tragicamente qualche giorno fa in Texas, Alabama e Oklahoma. Inoltre ogni anno si registrano 52 tragici incidenti negli Stati Uniti.

Tesla da anni ha la funzionalità Dog Mode. Questa consente di regolare l’aria condizionata interna all’auto quando si lasciano gli animali, mostrando un messaggio sul grande schermo touchscreen della plancia dichiarando che gli animali stanno bene.

Il sistema per rilevare i bambini a bordo è invece automatico. Usa una serie di antenne che funzionano come un radar, in grado di rilevare la presenza di occupanti, fino al respiro leggero di un bambino e il loro veloce battito cardiaco.

Se si chiude l’auto e il sistema rivela un bambino a bordo, oltre a rendere respirabile l’aria regolando automaticamente la temperatura del veicolo, manda un messaggio al proprietario della macchina avvisandolo della dimenticanza.

La società ha chiesto all’ente FCC, che si occupa dei dispositivi che emettono segnali radio, di approvare il sistema. Essendo una modifica hardware è probabile che sarà installato nei prossimo modelli Tesla e non potrà essere attivato con un semplice aggiornamento software.