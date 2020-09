MOFT Stand&Case iPad stand MOFT iPad stand

Uno degli aspetti più interessanti della Smart Keyboard per iPad, oltre all’utilità di scrivere velocemente, è il design. Grazie alla presenza di alcuni magneti, il tablet di Apple viene sospeso sopra la tastiera e tutto questo ricorda il design degli iMac con il loro piedistallo di alluminio.

A tal proposito MOFT, che abbiamo trovato in passato per lo stand per MacBook, ha provato a interpretare questo tener sospeso l’iPad con un accessorio.

Il MOFT Stand&Case iPad stand consente di tenere il tablet in basso appoggiato sul tavolo, ma con una serie di movimenti sull’accessorio si può sollevare il tablet ricordando la predisposizione di un iMac. L’iPad va più ad altezza occhi permettendo una postura migliore.

Come da tradizione con i prodotti MOFT, una volta piegato il tutto occupa poco spazio. A differenza del modello per MacBook, che utilizza un adesivo, il collegamento con il tablet avviene inserendo lo stesso nella custodia. In questo modo sono protetti anche gli angoli.

Spesso 1,52 centimetri e pesante 283,5 grammi, lo Stand&Case sarà disponibile a breve con una campagna su Kickstarter, dove si promette il 40% di sconto sul prezzo finale di vendita. Se volete sapere quando sarà disponibile nel sito di MOFT si può lasciare l’email per ricevere l’alert.