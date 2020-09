Come cambiare browser di default in iOS 14

Nel 2009 Microsoft ricevete una multa da 561 milioni di euro dall’Antitrust Europeo. Il motivo fu la posizione dominante dimostrata con l’impossibilità di cambiare il browser di default. Per l’Antitrust Microsoft aveva messo i bastoni tra le ruote alla concorrenza per favorire Internet Explorer.

Qual è il browser di default di iOS? La risposta è Safari. Apple, quindi, si comporta proprio come Microsoft o meglio, si comportava. Visto che la società di Cupertino è sotto la lente dell’Antitrust europeo, ma per l’App Store, la società ha trovato saggio togliere carne al fuoco e integrare la possibilità di usare un browser di default a scelta per l’utente.

Con iOS 14 sarà possibile scegliere quale. Chi ha la beta per sviluppatori, o la beta pubblica, può già farlo con Chrome. La versione 85.0.4 rilasciata ieri, infatti, integra l’opzione adatta, anche se nelle note di rilascio non se ne fa menzione.

Personalmente credevo che iOS 14 avrebbe contenuto una sezione apposita nelle impostazioni per cambiare il browser di default. Invece sta ai rispettivi sviluppatori integrare questa possibilità. Per rendere Chrome il browser predefinito in iOS dovrete fare come segue:

Andate in Impostazioni dopo aver installato l’ultima versione di Chrome (ovviamente dovrete avere iOS 14). Selezionate Chrome nell’elenco. Andate in “App per il browser di default”. Scegliete Chrome invece di Safari.

Ora tutte le pagine aperte dai link trovati in giro, come app, email, messaggi e così via, apriranno Chrome invece di Safari.

Personalmente preferisco usare Safari sia da mobile che da desktop. Sta a voi la scelta di scegliere quale usare, in attesa integrino l’opzione anche Firefox, Opera e gli altri.