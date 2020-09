Jura Anchor

Come trasportate le vostre AirPods? Forse a nudo. In fondo la custodia di ricarica serve anche a proteggerle. Quindi teoricamente non serve altro visto che una custodia come dice il nome custodisce.

Il fatto è che la custodia ha un suo valore non indifferente. Farsi sostituire quella delle AirPods costa 65 €, oppure 75 € se è quella a carica ad induzione. Per le AirPods Pro si arriva a 99 €. Quindi la cosa sensata è proteggere anche la custodia.

In vendita esistono tante custodie a prezzi molto bassi. Spesso queste offrono la comodità di appendere le AirPods all’anello dei pantaloni, oppure nella borsa o nello zaino. Se per voi la custodia è già sufficiente, vi segnalo un altro accessorio.

Si chiama Jura Anchor. È un gancio in titanio che si attacca ai vestiti o nella borsa, ma non è collegata ad una custodia per le AirPods. Dall’altro lato del gancio troviamo una clip che si incastra nella porta Lightning del dispositivo.

Quindi il risultato finale è molto minimale. Ideale per chi non ama applicare custodie alle custodie e ama il minimalismo.

Jura Anchor si compra nel sito ufficiale per 29,99 $. È compatibile con tutti gli AirPods in vendita al momento.