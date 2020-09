Apple Watch serie 6

Eravate in attesa del nuovo Apple Watch? Ecco a voi l’Apple Watch serie 6. Si tratta della nuova versione dello smartwatch di Apple che apporta una serie di novità rispetto al serie 5.

Dal punto di vista del design non abbiamo grosse novità. A quanto pare la società ha deciso di non modificarlo, ma una piccola novità c’è. Ora la versione in alluminio è disponibile in vari colori, per associare meglio il proprio Apple Watch a vari cinturini.

La novità più importante rispetto alle versioni precedenti è il sensore per registrare la quantità di ossigeno nel sangue. Questa era una delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Ideale per verificare la salute e gli allenamenti sportivi, lo SpO2 si registra con 15 secondi di rilevazioni sul polso mediante il nuovo sensore montato sul retro dell’orologio. Per farlo si utilizza la nuova app Blood Oxygen in watchOS 7. L’algoritmo riesce a registrare anche durante il sonno per rivelare i livelli il mattino seguente.

La registrazione del livello di ossigeno nel sangue consentirà anche di monitorare il sorgere del COVID-19, visto che uno dei segnali riguarda la difficoltà respiratoria.

Rilevazione del livello dell’ossigeno nel sangue con Apple Watch serie 6

L’altra novità riguarda il sensore always-on, quindi sempre attivo, dell’altimetro. Questi registrerà i cambiamenti di altezza durante la giornata per avere indicazioni in tempo reale. Valori richiamabili anche attraverso le complication.

Dal punto di vista hardware troviamo uno schermo luminoso ben 2,5 volte in più rispetto a quello del serie 5, il nuovo processore S6 SIP di derivazione dall’A13 Bionic (+20% di velocità in più) e chip U1 Ultra Wideband. La batteria offre sempre l’autonomia di 18 ore.

Gli Apple Watch serie 6 hanno watchOS 7 che ora include le nuove watchface Stripe, Chronograph Pro, GMT e Artist. Inoltre c’è la nuova funzione Family Setup che consente di gestire più Apple Watch con un singolo iPhone. Per esempio quelli dati ai figli.

Interessanti anche i nuovi cinturini Solo Loop e Solo Loop intrecciato realizzati in gomma siliconica senza interruzioni. In pratica non si aprono, ma sono elastici e si adattano al polso. Sono realizzati con oltre 16.000 filamenti di poliestere riciclato.

Il prezzi dei nuovi Apple Watch serie 6 sono di 439 € da 40 mm e 469 € da 44 mm nella versione alluminio. Salgono a 789 € e 839 € nella versione in acciaio. Bisogna aggiungere 100 € in piÙ per la versione Cellular. La consegna in Italia parte dal 25 settembre.