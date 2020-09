Una delle novità minori presentate durante l’evento Time Flies è un nuovo cinturino per Apple Watch. Sin dai primi modelli Apple pensò ad un sistema di chiusura non invasivo. In pratica si voleva evitare che l’utente avesse fastidio appoggiando il polso su un piano, avendo la sicurezza di non vedersi sganciare l’orologio.

Ci riuscì da subito con il cinturino Sport e il suo sistema di chiusura con la clip. Ieri, però, è stato presentato il modello Solo Loop che è in pratica un cinturino Sport ma senza chiusura. Il cinturino è una sorta di bracciale realizzato in gomma siliconica.

Visto che non ha chiusura, quindi non ha diversi livelli di regolazione, bisogna comprare la misura adatta al proprio polso. In totale ci sono 9 taglie differenti. Come capire qual è la taglia giusta per il proprio polso?

Apple ha realizzato un PDF da stampare. Una scelta poco “ecologica”, ma volendo si può usare un metro e inserire il valore dei centimetri della circonferenza del polso durante la fase di acquisto.

Con il PDF bisogna ritagliare il cinturino e usarlo come se fosse vero, quindi regolandolo attorno al polso per verificare quale numero corrisponde al polso. La società suggerisce di non misurarlo troppo stretto, ma lasciare qualche millimetro per far respirare il polso, anche se non troppo largo da far spostare il quadrante.

Il numero ottenuto durante la misurazione è il valore da indicare in fase di ordine.

Il nuovo Sport Loop è compatibile con gli Apple Watch serie 4, 5, 6 e SE. Serve uno schermo da 40 mm o 44 mm. Sono disponibili in 7 colori diversi e costano 49 €. Esiste anche una versione Solo Loop Intrecciato, formato da 16.000 filamenti di poliestere intrecciato con fibre di silicone, per ottenere una grana di 300 denari resistente ad acqua e sudore. Il tutto è ricavato da materiali riciclati.

Il prezzo del Solo Loop Intrecciato costa 99 € ed è disponibile in 5 colori diversi. Di sicuro usciranno dei cloni a prezzi decisamente inferiori.

Qualcuno vede nei nuovi Solo Loop la tomba di AirPower. Il nuovo cinturino non rende facile appoggiare l’orologio ad una base di ricarica ad induzione orizzontale, visto che non può essere aperto per liberare il lunotto. Può essere usato con gli stand in verticale.