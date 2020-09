È giunto il giorno. Il giorno degli aggiornamenti del sistema operativo. La società di Cupertino, infatti, ha deciso di pubblicare la versione pubblica dei nuovi sistemi da un giorno all’altro.

Da questo momento troverete disponibili gli aggiornamenti a:

iOS 14

Tra le novità:

Nuova Home Screen capace di accogliere Widget

Nuova schermata per i Widget

L’App Library gestita in modo intelligente

Nuova grafica per Siri

La tecnologia App Clips

Nuove funzioni in Messaggi

La possibilità di impostare un browser di default o app di posta elettronica diversa da Safari e Mail (le app di terzi devono integrare la funzione)

Trovate l’approfondimento in questo articolo, con le novità minori in questa pagina.

iPadOS 14

Tra le novità:

Schermata FaceTime meno invasiva

Scribble (ma solo in inglese)

Spotlight

ARKit 4

Trovate l’approfondimento in questo articolo, con le novità minori in questa pagina.

watchOS 7

Tra le novità:

Tracciamento del sonno

Timer automatico quando ci si lava le mani

Nuova app Fitness

Nuove Watchface

Trovate l’approfondimento in questo articolo.

tvOS 14

Tra le novità:

Il supporto ad alcuni controller come Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controllers

Supporto di più utenti

Supporto del 4K per AirPlay

Fate attenzione: visto che gli sviluppatori non hanno avuto modo di lavorare sulla golden master, rilasciata solo ieri, alcune app non sono ancora compatibili e potrebbero non funzionare. Gli aggiornamenti dovrebbero comunque arrivare a breve per un po’ tutte le app.