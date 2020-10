Il brevetto della batteria esterna con MagSafe

Qualche giorno fa vi dicevo che la nuova tecnologia MagSafe per iPhone potrebbe diventare un game changer per molti produttori di accessori. Anche Apple sta meditando di usarla molto.

Si tratta di un anello magnetico che la società ha integrato sotto la scocca dei recenti iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Questo per allineare bene, e soprattutto tenere attaccati magneticamente, gli accessori che usano la carica a induzione.

In un recente brevetto, infatti, la società mostra già una batteria esterna per iPhone. A differenza del modello attuale, lo Smart Battery Case, questo nuovo accessorio sarà molto più minimale e non avrà bisogno della parte della custodia che avvolge il telefono.

Basta un elemento che si attacca sul retro del telefono per ricaricarlo. Inoltre la società pensa anche a varie versioni dell’accessorio. Uno che copre anche lo schermo con un design a libretto e un’altra versione con le sezioni dove infilare anche le AirPods per ricaricarle al volo.

Al momento non sappiamo quando arriveranno sul mercato. È molto probabile che per il 2021 la Smart Battery Case con MagSafe arriverà nel catalogo della società. Sempre se i produttori di accessori non produrranno qualcosa di simile prima di Apple.