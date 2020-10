L’interno del MagSafe

Mentre attendiamo lo smontaggio dei nuovi iPhone 12, per sapere cosa contengono e se sono più semplici da riparare, iFixIt ha smontato il MagSafe: il nuovo connettore a induzione con tecnologia Qi.

Una delle cose interessanti alla prima apertura è il fatto che nell’accessorio ci siano dei magneti. In pratica i magneti sono sia nel MagSafe che nel telefono, per una presa più precisa. Non è stata integrata una più economica soluzione di magnete e piastra di metallo.

Per aprirlo bisogna riscaldarlo, per scogliere parte del collante posto sotto di esso. Questa del collante che si rilassa con il calore è una soluzione che Apple ha usato anche per gli schermi degli iPhone, in modo da sostituirli direttamente negli Apple Store.

All’interno troviamo anche una grande bobina di materiale conduttore. Che Apple abbia usato le migliaia di bobine che aveva intenzione di usare con le AirPower? È probabile. Un modo per mettere in commercio una parte di merce che sarebbe rimasta nei magazzini.

La carica da 15 watt è gestita da un componente hardware fabbricato da STMicroelectronics. I materiali sono genericamente di qualità e durevoli. Se vi si rompe, però, perdete le speranze di ripararlo. Vi conviene comprarne un altro.