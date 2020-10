Material Dock

Potremmo considerare il MagSafe un accessorio bello e finito? Nel senso possiamo considerarlo una base per iPhone oppure sarebbe meglio proteggerlo con una custodia, o integrarlo in un dock più grande?

Al momento non ho la risposta, ma Studio Neat ha realizzato uno dei primi accessori per MagSafe. Si chiama Material Dock e sono in pratica degli accessori realizzati in legno di noce.

Non c’è hardware nel Material Dock. Bisogna appoggiare il MagSafe e il cavo per Apple Watch che ovviamente non sono inclusi nella confezione dell’accessorio. Qui un sistema di adesivi li terrà saldi nei sorchi tagliati nel legno.

Dal lato che appoggia sulla superficie piana, come quella di una scrivania o di un comodino, c’è del materiale di micro ventose per tenere l’appoggio saldo.

Il Material Dock si ordina nel sito ufficiale per 48 dollari.