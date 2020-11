Satechi GAN Charger

C’è una conversazione in corso sul voltaggio dei caricatori per iPhone. Al centro della questione c’è il fatto che il nuovo MagSafe, l’attacco magnetico per iPhone, ha bisogno di un caricabatterie da almeno 20 watt altrimenti non carica con la potenza necessaria.

Quindi in rete è iniziata la ricerca del caricabatterie ideale per questo scopo, visto anche il fatto che Apple non ne ha aggiunto uno nella confezione. Personalmente credo prenderò il modello di Anker da 30 watt.

Satechi cerca di fare di più. Il suo recente GAN Charger arriva a ben 100 watt. In questo modo non ricaricheremo solo l’iPhone alla massima potenza, con o senza MagSafe, ma anche il MacBook.

Il caricatore si chiama GAN perché usa il nitruro di gallio per regolare la potenza di ricarica. Integra due porte USB-C e una porta USB-A.

Se usate una sola porta USB-C ricarica a 100 watt.

Usandone due ricarica una a 60 watt e l’altra a 30 watt.

Se usate una porta USB-C e una USB-A ricarica a 100 watt e 12 watt.

Utilizzandone tutte e tre avrete 60 watt su una porta USB-C, 30 watt sull’altra e 12 watt nella USB-A.

Il Satechi GAN Charger misura 9,52 x 6,35 x 3,17 centimetri e si compra per 79,99 € su Amazon. Considerate che il caricabatterie di Apple per MacBook costa 85 €, arriva a 96 watt e ha una sola porta USB-C. Quello di Apple è anche più grande perché misura 12,4 cm per lato.