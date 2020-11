Moloko

Abbiamo trattato in passato in questo sito come sia possibile cambiare la grafica della Home Screen di iOS 14, con particolare attenzione sulle modalità da utilizzare per personalizzare le icone delle app.

A tal proposito oggi vi segnalo un’app che consente di cambiare le icone delle app con un clic. L’app si chiama Moloko e consente in pratica di installare i temi in iOS 14. Lo sfondo dovrete cambiarlo manualmente voi.

Per riuscirci Moloko installa un certificato da installare nel sistema operativo. Questa pratica a quanto pare non ha portato a particolari freni da parte di Apple. La società ha di fatto approvato l’app nell’App Store.

Personalmente non amo molto soluzioni così invasive. Non si ha molto controllo dei certificati. Non si può mai sapere esattamente cosa contengono. Sta di fatto che la soluzione sembra efficace e rapida. Ogni tema richiede un certificato diverso. Per disinstallarlo basta cancellare il certificato.

Moloko pesa 13,1 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Se lo volete potrete donare allo sviluppatore mediante il sistema In App.