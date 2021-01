Monica Lozano

Formare il consiglio di amministrazione di una multinazionale non è un’impresa facile. Quest’organo ha molti poteri, non per ultimo la nomina dell’amministratore delegato e la possibilità di farlo decadere. Deve prendere decisioni di alto livello e farsi custode della vision dell’azienda.

A tal proposito Apple ha deciso, dopo l’uscita di Bob Iger di Disney lo scorso anno, di dare quella poltrona a un rappresentate della minoranza ispanica, a una donna e un rappresentate del settore educativo. Tutte caratteristiche di Monica Lozano.

Lozano è stata giornalista ed editrice per 30 anni per La Opinión: il giornale più famoso per gli ispanici negli Stati Uniti. Poi si è dedicata agli infanti lottando contro l’epidemia di AIDS.

Dopo aver servito come dirigente in Target Corporation e Bank of America, è diventata CEO di College Futures Foundation: una fondazione che aiuta le minoranze ad accedere ai college americani.

Inoltre Lozano è co-fondatrice dell’Aspen Institute Latinos and Society Program e fa parte di diversi consigli di amministrazione, come quello dell’Università della California, la Weingart Foundation e non per ultima di Disney.