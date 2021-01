L’ultimo aggiornamento hardware dei MacBook Pro si è avuto nel novembre dello scorso anno, in pratica pochi mesi fa, con l’introduzione del nuovo SoC M1. Nella prossima generazione dovremmo vedere un cambio di design sostanzioso.

Ne è convinto l’analista Ming-Chi Kuo che, seguendo la scia dei fornitori di Apple, ha dichiarato che nella prossima generazione ci saranno due versioni di MacBook Pro: uno da 14” e l’altro da 16”. Entrambe con un nuovo case in alluminio con angoli meno arrotondati.

La novità più importante dovrebbe essere il pensionamento della Touch Bar: la barra touch che non ha riscontrato il successo sperato. Si tratta di una scelta importante che vedrà il ritorno dei tasti fisici come in MacBook Air.

Apple, inoltre, starebbe pensando al ritorno del MagSafe. Non la porta magnetica sul retro degli iPhone 12, ma bensì il cavo collegato magneticamente che si stacca se strattonato. Come accadeva in passato.

Probabilmente il prossimo MacBook Pro arriverà direttamente con il SoC M2. Ancora dubbia l’utilizzo della tecnologia mini LED che dovrebbe arrivare quasi sicuramente suoi prossimi iPad Pro.