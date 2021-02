PocketBook Kaleido è un ebook reader a colori

Amazon detiene il 53,3% del mercato degli ebook reader secondo Statista, nonostante questo la società di Seattle non ha ancora presentato una versione con schermo e-ink a colori. Una tecnologia di cui si sente parlare da molti anni.

Intanto altre aziende stanno già sfornando i primi prodotti per questo genere. Tra i più completi abbiamo il recente Kaleido di PocketBook. L’azienda ha realizzato un ebook reader da ben 7,8”.

Ideale per leggere fumetti, oppure semplici libri con immagini a colori, il lettore ha uno schermo da 1404 x 1872 pixel. La densità è di 300 dpi quando si legge in monocromo e si scende a 100 dpi quando si utilizza la tecnologia a colori.

La stessa società aveva realizzato anche una versione da 6”, che stranamente Amazon ha accettato nel suo store (infatti lo trovate qui) e le recensioni sono positive. L’unica cosa di cui ci si lamentava era la velocità e si spera che la società abbia potenziato questa versione da 7,8”.

Sottile 8 mm, ha un peso di 225 grammi. Supporta 19 formati ebook diversi, 4 formati grafici e 6 codec audio. La memoria è da 16 GB ma supporta anche schede microSD per espanderla. Il prezzo previsto per il mercato americano è di 329 $. La versione da 6” è in vendita in Italia per 199 €.