iTest la web app di Samsung

Si chiama iTest, prendendo in uso un vecchio modo di chiamare i prodotti di Apple, vale a dire anteporre la lettera i ai nomi. I che stava per Internet. L’idea di Samsung per convincere i possessori di un iPhone è simpatica quanto imbarazzante.

Si tratta di una web app, vale a dire un’app gestibile dal browser, che una volta aperta trasformerà l’iPhone in un Galaxy, anche se per finta.

L’utente per usarla dovrà salvarla come icona. Basta andare sul sito iTest da Safari, premere sul pulsante Condivi e su “Aggiungi alla schermata Home”. La web app diventerà un’icona come quella delle altre app.

Una volta aperta l’iPhone sembrerà un Galaxy, con tanto di temi personalizzabili, accesso alla fotocamera, all’app dei messaggi e così via. C’è anche l’accesso allo store di app di Samsung, dove ovviamente appare Fortnite, giusto per indicare che su Android c’è e su iOS no.

Se ve lo siete perso qui troverete tutti i motivi dell’ammanco. Una causa con Epic Games che non vuole pagare le commissioni ad Apple.

Chissà se nella visione romantica di Samsung ci sarà realmente qualcuno che, con in mano il proprio iPhone, guardando l’interfaccia grafica del Galaxy dirà: “mi ha convinto, vendo il mio iPhone e compro un Galaxy”.

Nel mio caso vi posso dire che non ha funzionato.