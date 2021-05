L’installazione artistica The Moral of the Story

Prima della pandemia Piazza Liberty, la piazza ridisegnata con l’Apple Store di Milano, era teatro di concerti musicali. Per un anno intero è stata chiusa alle attività per evitare assembramenti. Ora che la Lombardia si avvicina a diventare zona bianca, stanno iniziando ad aumentare alcune attività artistiche.

Per esempio dal 21 maggio fino al 20 settembre nella piazza si troverà l’opera The Moral of the Story: il morale della favola. Si tratta di un’installazione artistica del francese Neïl Beloufa curata da Edoardo Bonaspetti per la Fondazione Henraux.

Il progetto, ideato per lo spazio pubblico dell’Anfiteatro di Apple Piazza Liberty a Milano, comprende quattro installazioni decorate con bassorilievi multicolori e intarsi marmorei, raffiguranti i capitoli di una favola scritta dallo stesso artista. L’intervento, in una delle piazze del centro di Milano che ha cambiato aspetto più tangibilmente negli ultimi anni, dialoga con la mostra personale di Beloufa alla Fondazione Pirelli HangarBicocca curata da Roberta Tenconi, e si concluderà durante la Milano Art Week di settembre.

Quindi recandosi alla piazza si troveranno quattro tavoli in marmo, con tanto di sedute. La superficie irregolare è stata ottenuta con una speciale stampante 3D per il marmo e poi ridefinita a mano dall’artista.

Alcuni codici QR permetteranno di ascoltare la narrazione della storia impressa sulla tavola. L’accesso è ovviamente gratuito.