Concept di Jordan Singer

Quali sono le novità in arrivo per iOS 15, iPadOS 15 e gli altri sistemi operativi che saranno svelati alla WWDC 2021? Al momento non abbiamo nessuna certezza.

Bloomberg, che sospetto sia utilizzato per far circolare indiscrezioni controllate direttamente da Apple, ha qualche spoiler in tal senso.

Gurman scrive che Apple ha preparato alcune novità per gli sviluppatori per stemperare le grane legali messe in campo da Epic Games e da Spotify. Al momento non è prevista nessuna apertura a negozi di terzi o ulteriori riduzioni delle commissioni.

Dal punto di vista delle funzionalità è prevista una nuova sezione per la gestione della privacy, dove si potrà impostare e osservare tutte le tipologie di dati personali scambiate con l’app.

Il non disturbare sarà personalizzabile per poter essere attivato in automatico quando si guida, si dorme, si lavora o in luoghi specifici. Inoltre l’intelligenza artificiale si curerà delle risposte automatiche per i messaggi.

È prevista anche una nuova grafica per il banner delle notifiche che continueranno ad apparire in cima allo schermo.

Per quanto riguarda iPadOS 15, invece, è previsto un refresh grafico dell’homepage con la possibilità di spostare i widget dove si vuole come per iOS. La società presenterà anche un nuovo sistema multitasking per le app per migliorare le interazioni tra app diverse.

Anche se può far sorridere molti, ma pare che uno dei protagonisti di questa edizione sarà ancora una volta iMessage. L’app per la messaggistica riceverà nuove funzioni per competere con quelle concorrenti.

Sono previste novità minori per macOS 12. Per l’Apple Watch sono previste delle migliorie per l’app Salute.

Per conoscere i dettagli basta seguire l’evento del 7 giugno alle ore 19:00 dal sito di Apple.