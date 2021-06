Day One

L’app Day One è una delle più longeve nel mondo iOS. La sua apparizione avvenne ben 10 anni fa, quindi dopo pochi anni dal lancio dell’App Store.

Alla base dell’app c’è l’idea di fornire un diario personale per tracciare le proprie giornate. Quindi nell’app Day One si possono scrivere testi, aggiungere foto, registrare audio e volendo si possono esportare le pagine in PDF.

Con Day One Sync si possono anche sincronizzare le note in tutti i propri dispositivi. Probabilmente è stato questo ad aver attirato l’interesse di Automattic: l’azienda a capo di WordPress.

Automattic ha infatti deciso di acquistare Day One. Una mossa che da un lato consentirà la sopravvivenza dell’app per tanti altri anni, ma nello stesso tempo permetterà ad Automattic di integrare quelle tecnologie in WordPress.

È probabile, infatti, che Day One sarà associato alla piattaforma WordPress per poter creare dei blog di viaggi gestendo il tutto dall’app.

In totale Day One ha visto 15 milioni di download e ha ottenuto numerosi premi e segnalazioni.