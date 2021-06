Windows 11

Microsoft ha lanciato ufficialmente la versione 11 del suo sistema operativo Windows. Per garantirsi il successo, visto il calo di importanza di Windows dovuto alla crescita del settore mobile, la società di Redmond ha deciso di utilizzare una vecchia strategia: copiare Apple.

Come accadeva tra gli anni ‘80 e ‘90, Windows riprende alcune cose viste da anni nei Mac, come il Dock, la gestione delle scrivanie multiple, il centro notifiche, la gestione degli spazi in stile Split View e molto altro.

L’unica cosa che cambia è qualche trasparenza messa qua e là. Inoltre ora è possibile installare anche app per Android, ma prese solo dall’App Store di Amazon. Così ora gli utenti oltre a beccarsi i malware creati per Windows, possono beccarsi anche quelli per Android.

Ma Microsoft non si ferma qui. Per rendere Windows ancora più simile a macOS ora chiede anche le app per Mac. Satya Nadella, CEO di Microsoft, chiede ufficialmente ad Apple di fornire la versione di iMessage per Windows. Lo fa sulle pagine del Wall Street Journal.

In alcune vecchie email di Phil Schiller inviate a Eddy Cue, capo dei servizi di Apple, si intimava di non fornire una versione di iMessage per Android come era stato suggerito, perché si temeva che si vendessero meno iPhone.

Considerando che esistono tanti altri servizi simili e disponibili multipiattaforma, la distribuzione di iMessage a più sistemi operativi potrebbe essere una cosa buona. Assaggiare la sicurezza dei sistemi di Apple potrebbe convincere le persone a passare ai prodotti della Mela.

Chissà se Apple accoglierà l’invito di Nadella.