Gli occhiali Dusk

Sono molte le aziende che investono negli occhiali intelligenti. Una delle prime fu Google con i Google Glass, ma pare che anche Apple stia lavorando da tempo ai suoi Apple Glass.

Intanto arrivano delle soluzioni non proprio tecnologicamente avanzata. Non stiamo parlando di realtà aumentata, mixed reality o cose del genere. I Dusk consentono di regolare la trasparenza delle lenti da sole mediante un’app per smartphone.

Dall’app per smartphone si può gestire la percentuale di trasparenza delle lenti, ma volendo sulle lenti stesse c’è un pulsantino che consente di scurire le lenti in un istante.

Oltre a scurire le lenti, le Dusk consentono di ascoltare la musica e gestire le chiamate vocali. La batteria interna consente 4 ore di ascolto audio, ma la custodia ricarica le lenti fino a 10 volte.

Tra l’altro la custodia delle Dusk ha una particolarità: ha un inserto dove poter aggiungere un AirTag. Questo consente di ritrovare gli occhiali mediante l’app Dov’è di Apple e usare il sistema Find my network.

Gli occhiali sono disponibili in un solo modello. Il progetto è su Indiegogo e per 249 $ si riceverà un’unità a partire da agosto. La custodia è venduta a parte per 49 $.