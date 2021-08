Apple Fitness Lab

Si indossa l’Apple Watch, si fa movimento e il sistema inizia a comprendere cosa stiamo facendo: una passeggiata, una corsa, una nuotata, un giro in bici e così via. Si tratta del sistema fitness che Apple ha integrato nell’Apple Watch.

Il tutto è stato sviluppato in alcuni anni di ricerche. Ricerche che hanno richiesto la costruzione di una palestra ad hoc, con decine di esperti dello sport, dottori e consulenti pronti a generare dati.

Armati di maschere e sensori sparsi per il corpo, gli atleti impiegati nei laboratori hanno permesso ad Apple di creare algoritmi per diverse discipline sportive come lo yoga, la bici, l’ellittica, il ballo, il vogatore e molti altri.

Ogni categoria ha il suo algoritmo in grado di comprendere lo sforzo fisico in atto, le calorie consumate, in base all’età, l’altezza e il peso del possessore dell’Apple Watch. Si ottiene così un dato abbastanza preciso riguardante l’attività svolta.

La società suggerisce di indossare l’Apple Watch ed effettuare una sessione di camminata o corsa all’esterno per almeno 20 minuti. Questo consentirà di raccogliere dati con l’accelerometro e migliorare la precisione di calcolo con l’app Allenamento.

Ma cosa accade se la calibrazione non dà più segnali corretti? Potrebbe essere necessario ri-calibrare il sistema. In questo caso possiamo procedere al reset della calibrazione per iniziarne una nuova.

Per farlo seguite questi tre passaggi:

Dall’iPhone andate in Impostazione > Privacy > Localizzazione > Servizi di sistema e assicuratevi che Calibrazione movimento sia attiva Andate nell’app Watch sull’iPhone e in Salute. Assicuratevi che in Dettagli salute ci siano i dati corretti sul vostro peso e altezza Ora sempre nell’app Watch dell’iPhone tornate nel menu principale e in Privacy > Inizializza i dati di calibrazione

Ora i dati sono stati tutti cancellati. Non vi resta che ripetere i 20 minuti di camminata o corsa all’aperto con l’app Allenamento per calibrare il dispositivo.

Con l’aumentare dell’attività sportiva l’algoritmo imparerà sempre di più la nostra andatura rendendo la registrazione dei dati più precisa.