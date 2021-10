Smart Desk Mat di MOFT

Moft è un’azienda famosa per creare accessori pieghevoli da usare con i prodotti di Apple. Per esempio qualche tempo fa vi recensii lo Stand per MacBook che, tra l’altro, sto ancora utilizzando.

L’accessorio più recente si chiama Smart Desk Mat. È un piano da lavoro per gestire meglio i prodotti di Apple e preservare la scrivania. L’accessorio è modulare, quindi permette di posizionare i componenti che servono.

Per esempio troviamo un piano di appoggio per Apple Watch, un vano per i post-it, un pad per ricaricare l’iPhone con il MagSafe, un inserto per posizionare l’iPad e un leggio per i libri.

Ovviamente c’è anche una sezione che può essere alzata dai 25° ai 60° e appoggiare l’iPad o il MacBook per avere la tastiera inclinata e lo schermo più in alto.

L’azienda ha pensato anche a un cuscino per i polsi per non stancarli mentre si digita. Lo Smart Desk Mat è molto funzionale per via della sua superficie in metallo che permette di applicare i moduli magneticamente.

Questo consente di creare il layout ideale per quel momento della giornata e modificarlo in base alle esigenze. Utile anche se si vuole lavorare seduti al divano, appoggiandolo sulle ginocchia.

Il progetto si finanzia su Kickstarter. Per 88 $ si riceverà un kit con alcuni inserti e il cuscino per i polsi. Il kit completo con tutti i moduli costa 147 $.