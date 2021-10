Un mockup del MacBook 2022

Ora che i nuovi MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max sono stati presentati, l’attenzione passa ai MacBook Air. Questi portatili sono ideali per chi non ha bisogno dell’enorme potenza di calcolo dei modelli Pro.

Qualche mese fa iniziò a circolare qualche indiscrezioni in merito. Per esempio quella che vuole l’arrivo dei colori del case, riprendendo quelli usati con gli iMac.

Oggi riportiamo qualche indiscrezione in più. Pare che i prossimi MacBook Air potrebbero perdere il suffisso Air e chiamarsi solo MacBook, riprendendo un brand usato in passato. Il che avrebbe molto senso.

Inoltre il design sarà rivisto e molto più simile a quello dell’attuale MacBook Pro. Molto probabilmente avrà il Notch come segno distintivo. Sarà sicuramente più leggero rispetto al Pro.

Le indiscrezioni dicono anche che lo schermo fatto da mini-LED (ma privo di ProMotion che rimarrà una prerogativa dei Pro) non avrà una cornice nero ma bianca come gli iMac. Scelta che personalmente non apprezzo.

Dalla webcam con risoluzione fullHD come i Pro, dovrebbero possedere anche l’attacco MagSafe per la carica con un caricabatterie da appena 30 watt. Privi di porta HDMI e lettore di schede SD, continuerà a essere fanless, quindi privo di ventole.

All’interno dovrebbe fare capolino il processore M2. A differenza del M1 che possiede una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, il chip M2 dovrebbe avere una CPU a 8 core e una GPU a 10 core. Non è previsto un aumento repentino dei core come nei MacBook Pro per preservare la bassa produzione di calore e giustificare l’assenza di ventole.

Il prezzo sarà ovviamente più accessibile rispetto al Pro. L’arrivo è previsto tra il primo e il secondo trimestre del 2022.