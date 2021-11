Microsoft Loop

Se mettiamo il nuovo Microsoft Loop e Notion uno a fianco l’altro noteremo l’imbarazzante similitudine tra le due piattaforme. Segno evidente verso quale direzione gli ingegneri Microsoft hanno intravisto per sviluppare il progetto.

Loop è un nuovo strumento online per lavorare alla documentazione dei progetti. Si creano workspace e in team si arricchiscono le pagine aggiungendo testi, emoji, immagini, tabelle, link e altro. Si insomma, proprio come Notion.

Ovviamente l’elemento positivo è la sincronizzazione dei documenti tra gli account che fanno parte del team, inoltre Loop farà parte della licenza di Microsoft 365, quindi se si utilizza già questo abbonamento per la propria azienda, non bisognerà pagare anche l’abbonamento a Notion se si vuole utilizzare questo tipo di strumento.

Microsoft Loop è stato creato per il lavoro ibrido, quindi metà in ufficio e metà da casa. In questo modo tutti i membri del team possono avere uno spazio comune dove lavorare dalle proprie postazioni e raccogliere la documentazione dei progetti. Se vogliamo è anche un po’ simile a Google Workspace.

La piattaforma sarà integrata in Microsoft 365 nei prossimi mesi. Nel frattempo la società ha annunciato anche l’arrivo di nuove feature anche per Microsoft Notes, Outlook, PowerPoint ed Excel. Per esempio in Outlook arrivano i suggerimenti contestuali, in PowerPoint la registrazione delle presentazioni e in Excel l’aggiunta di query.