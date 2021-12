Witty

Nel momento in cui vi scrivo il mio iPhone 12 Pro, comprato il 16 ottobre del 2020, segna un livello di salute dell’87%. Questo significa che ho perso circa il 13% di salute in poco più di un anno. Ma come mai questo avviene?

La batteria a litio è formata da celle. Quando la batteria è in carica queste si riempiono fino al livello di saturazione. Il problema è che con il passare del tempo questi cicli di carica completi usurano le celle rendendole meno performanti. Per esempio Apple per gli iPhone indica che le celle delle sue batterie sono garantite per almeno 500 cicli.

C’è un modo per garantire un rallentamento dell’usura delle celle? Un metodo è non ricaricare la batteria oltre l’80% e non farla scaricare al di sotto del 20%. In questo modo non si stressano le celle e queste si usurano meno. Ma capite che stare tutto il giorno a monitorare quando la batteria è vicina al 20% e quasi al limite dell’80% diventa un lavoro.

A tal proposito da iOS 13 in poi Apple ha integrato un sistema di ottimizzazione della ricarica. In pratica il sistema capisce le fasce di orario in cui di solito ricarichiamo lo smartphone, ottimizzando la carica bloccandola all’80%.

Adattatori presenti nella confezione di Witty

Quindi di notte mentre dormiamo la batteria si ricarica fino all’80% e resta a questo livello per qualche ora. Poi poco prima che ci svegliamo arriva al 100%.

Questo sistema funziona perché se la batteria arriva al 100% e resta in carica, la tensione sulle celle resta costante per preservare il 100% di carica. In pratica per evitare che questa si scarichi mentre dormiamo continua a rimanere in carica. Questo processo di carica continua per molte ore usura velocemente le celle.

Per questo motivo è nato il progetto Witty. È un progetto italiano e prevede l’uso di un dispositivo in grado di regolare la tensione della carica quando si ricarica lo smartphone di notte.

Dalle dimensioni non molto contenute, Witty si posiziona tra il caricabatterie e il cavo di ricarica. Fa in pratica da filtro. Per usarlo bisogna collegare il caricabatterie alla corrente e premere il pulsante sul logo di Witty per farlo illuminare.

Il contenuto della confezione di Witty

Un hardware interno compatibile con qualsiasi smartphone, permette di spegnere la carica in un periodo tra i 10 minuti e i 30 minuti dopo aver raggiunto il 100% di ricarica. Quindi per quel periodo di tempo che va dalla carica completa e il risveglio dell’utente le celle non vengono stressate dalla carica continua.

Secondo i dati del produttore questo raddoppia la vita utile di una batteria di uno smartphone, portandolo da 2 anni a 4 anni di salute.

Per funzionare Witty ha bisogno di alcune prerogative che devono far parte della routine di ricarica:

Funziona bene se si usa un caricabatterie dedicato per lo smartphone. Inizia a non andare bene se si usa un hub di ricarica o una base di ricarica munito di LED indicativo della carica. Questo perché l’energia usata per illuminare il LED falsa i dati di ricarica per Witty.

Prima di avviare la ricarica bisogna ricordarsi di premere il pulsante sul logo di Witty.

Quando la batteria arriva al 100% e si spegne la ricarica, al mattino potremmo ritrovarci con una carica inferiore al 100%.

Non funziona bene se abbiamo l’ottimizzazione della ricarica nell’iPhone attiva.

A un certo punto, quindi, dovrete decidere se il gioco vale la candela. Cioè se per voi ha priorità avere sempre la batteria al 100% o se è più importante che la batteria duri il più tempo possibile, allontanando la necessità di chiedere la sostituzione che, vi ricordo, costa 75 euro fuori garanzia.

Witty è stato recentemente aggiornato per supportare i caricabatterie fino a 65 watt e 6,5A. La carica viene comunque limitata a 4A. Purtroppo hanno lasciato la porta USB-A e non integrato una più moderna USB-C probabilmente proprio per usufruire del limite della carica a 4A dello standard USB-A. Nella confezione è comunque presente un adattatore USB-C.

Witty è in vendita su Amazon per 29,99 €. Con il codice MELA avrete il 10% di sconto sul sito ufficiale.