Come saprete di recente mi sono cimentato in un esperimento nel settore delle cryptomonete. A tal proposito, quando si vorrebbe comprare una crypto, bisognerebbe fare due cose:

Evitare di comprare quando il mercato è in pump, vale a dire quando il valore sta volando le stelle e vendere quando è dump, cioè quando il valore inizia a crollare.

Capire quando entrare nell’acquisto delle crypto e quando uscirne vendendole.

A tal proposito è utile fare due tipi di analisi: una fondamentale e l’altra tecnica.

Nell’analisi fondamentale bisogna analizzare per bene la cryptomoneta che vogliamo comprare. Capire da quanto tempo è sul mercato, quando valore ha nel settore, chi promuove il progetto, quali obiettivi ha nel breve e lungo periodo e così via.

Una volta che si ha un’idea abbastanza chiara sul progetto della cryptomoneta e si ha fiducia della sua crescita, bisognerebbe passare all’analisi tecnica.

Questa prevede lo studio del grafico e del suo andamento. Spiegarvi in poche righe come effettuare l’analisi tecnica è un’impresa ardua. Se volete approfondire troverete su YouTube e online molti articoli in merito, poi magari se volete qualche approfondimento su questo argomento scrivetelo nei commenti di questo post.

A voi basta sapere a grandi linee che comprare quando il valore sta crescendo a dismisura è rischioso, perché appena il valore inizierà a scendere potreste andare in panico e vendere tutto perdendo buona parte dell’investimento.

Dovreste investire quando il valore è basso e sta iniziando a salire. A tal proposito vi segnalo una delle migliori app del settore. Una che vedrete apparire in molti video su YouTube: TradingView.

Quest’app consente di vedere i grafici dei titoli in Borsa, ma anche di molte cryptovalute. Per ogni crypto avrete dei grafici avanzati con il timing a voi più congeniale. Inoltre potrete disegnare sul grafico e salvare il tutto.

Quindi potrete disegnare linee si supporto e di resistenza, trending line, ma anche Gann, Fibionacci, Elliott e usare molti indicatori e oscillatori tecnici.

TradingView integra anche una community di 30 milioni di persone che condividono notizie, analisi tecniche sulle cryptovalute, video e molto altro.

La versione gratuita può essere usata per visualizzare i grafici, ma se volete delle funzioni avanzate e l’uso di numerosi indici vi servirà l’abbonamento. In questa pagina li trovate tutti con uno sconto fino a 30 $.

L’app invece pesa 50,1 MB e si scarica gratis dall’App Store. Funziona sugli iPhone e iPad. Vi ricordo che se volete usare il servizio di Crypto.com per acquistare e vendere cryptomonete c’è questo articolo che vi spiega anche come usare la loro carta VISA con Apple Pay.