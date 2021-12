Apple e open source sembrano due cose molto distanti. Spesso la società viene accusata per la chiusura dei suoi sistemi e del suo ecosistema. In realtà la società partecipa attivamente alla community open source.

Sicuramente più per interesse personale che per ideali attinenti al software aperto. Sta di fatto che ci sono molti elementi open source in Apple, a partire dal linguaggio di programmazione SWIFT.

Di recente la società ha aggiornato la sua pagina relativa ai progetti open source. Qui troviamo i tre pilastri seguiti dalla società: SWIFT, Kubernetes e WebKit, ma c’è di più. Apple ha deciso di usare anche una repository su GitHub.

All’interno abbiamo molte versioni di macOS, di iOS, framework, componenti e così via. L’obiettivo è consentire alla community di accedere alle parti analizzabili e valutarne la sicurezza e la presenza di bug.

Trovate tutti i progetti open source di Apple in questa pagina, compresi FoundationDB, ResearchKit, CareKit e Password Manager Resources.