Un mockup grafico dell’Apple Watch serie 7

Ormai il 2021 è quasi terminato e di certo Apple non presenterà nessuna novità da qui alla fine dell’anno. Per vedere qualcosa di nuovo bisognerà attendere il 2022.

Quest’anno abbiamo visto novità come l’iPhone 13, l’Apple Watch serie 7, l’HomePod mini in Italia, il rinnovo degli iPad mini e molto altro. E invece cosa vedremo nel 2022?

A tal proposito Mark Gurman, che è sempre ben informato sulle indiscrezioni, nel corso dalla sua newsletter settimanale Power On ha realizzato la lista delle sue previsioni per il prossimo anno.

In vetta alla sua lista abbiamo un nuovo iPad Pro con design migliorato. Secondo Gurman questi avrà la carica a induzione come gli iPhone. Inoltre è previsto anche un iPad Air e iPad Classic aggiornato.

Apple aggiornerà anche gli iMac. Gurman non fa riferimento alla versione da 27”, ma dichiara che il modello da 24” avrà i nuovi processori di Apple.

Apple presenterà nuovi AirPod Pro, forse con sensori biometrici, ma anche i nuovi iPhone SE con supporto alle reti 5G. Ovviamente ci sarà anche l’iPhone 14.

Gurman dichiara che nel 2022 arriverà la più profonda trasformazione per i MacBook Air muniti di nuovo design e chip M2. Inoltre dovremmo vedere anche dei nuovi Mac mini, un MacBook Pro entry-level e nuovi Mac Pro con processori Apple Silicon.

Per quanto riguarda gli Apple Watch dovremmo vedere tre varianti: una classica, l’altra economica SE e un modello rinforzato per gli sportivi. Quest’ultimo circolò come indiscrezione già qualche mese fa.

Il prodotto più significante dell’anno, però, dovrebbe essere il nuovo casco per la mixed reality (realtà aumentata + realtà virtuale) al quale Apple sta lavorando da un po’. Gli Apple Glass potrebbero essere presentati per la fine del 2022.