I filtri nella ricerca dell’App Store

Come trovate nuove app da scaricare nel vostro dispositivo di Apple? In base ai dati ufficiali forniti dalla società, il 65% di tutti i download di app avviene partendo dal motore di ricerca presente nell’App Store.

Considerando che nel 2021 sono state scaricate 230 miliardi di applicazioni , si comprende quanto sia importante il motore di ricerca delle app.

Ma ci sono alcune app che non troverete mai nel motore di ricerca e neanche spulciando attentamente le varie sezioni dell’App Store. Sono app nascoste.

Non si tratta di dietrologia, complottismo o cose del genere. Come si direbbe in questo caso facendo il verso a un vecchio detto di Apple: “Non è un bug, ma una feature”. E precisamente è una feature recente che Apple ha fornito agli sviluppatori.

In pratica si può evitare di listare la propria app nel negozio delle app. Si può decidere quindi di non far apparire l’app nelle ricerche, nei suggerimenti o nelle gallerie. Una scelta di certo stramba considerando che molti sviluppatori farebbero carte false pur di ottenere la maggior visibilità possibile nell’App Store.

Esiste addirittura l’App Store Search Ads: un sistema pubblicitario a pagamento per apparire in cima alle ricerche dell’App Store. Quindi ci sono molti che spendono budget anche importanti pur di essere trovati.

Il senso di questa feature esiste. Sono app che sono state realizzate per funzionare solo in alcune aziende, scuole e gruppi di lavoro. In pratica questa funzione è ideale per chi utilizza app per un numero ristretto di persone e non vuole che altri al di fuori di questa cerchia la trovino e scarichino. Immaginiamo per esempio un’app realizzata per un matrimonio specifico.

Per consentire il download bisogna fornire il link diretto o il QR Code dedicato. Per avere le app non listate c’è bisogno di compilare un modulo apposito nel sito dedicato, chiedendo di non listare l’app.

La richiesta può essere fatta per le app nuove, ma anche per quelle già esistenti.