Ricordo alla fine degli anni ’90 quando al termine del Festival di Sanremo, non le singole serate ma il festival in generale, si correva sui software P2P per scaricare i brani e risentirli. All’epoca non esisteva YouTube, l’app RaiPlay o i servizi di streaming musicale.

Ascoltare i brani per capire se si fossero persi dei passaggi importanti, sviluppare l’orecchiabilità o semplicemente recuperarli qualora ci si fosse addormentati davanti il televisore era molto difficile.

Fortunatamente non è più così. Anzi, i servizi di streaming musicale stringono accordi per poter ottenere i brani ufficiali nel più breve tempo possibile e offrirli agli abbonati. Infatti i brani della prima serata di Sanremo 2022 sono già presenti in servizi come Spotify e Apple Music.

Per esempio in questa pagina trovate tutti i brani della prima serata disponibili su Apple Music. Ci sono anche i testi delle canzoni qualora vogliate studiarveli per bene. Le playlist saranno poi aggiornate con i brani di questa sera e dei giorni successivi.

Brani importanti, perché andranno poi a convogliare nelle classifiche ufficiali e dalle quali si potrà capire cosa stanno premiando gli utenti, al di là della classifica della serata finale del Festival di Sanremo 2022.

Buon ascolto.