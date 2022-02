Se la musica viene composta da una persona è molto probabile che questa ne depositerà i diritti per poter ricevere royalties. Ma se la musica è creata dall’intelligenza artificiale a chi vanno i diritti? Attualmente possiamo dire a nessuno.

Da questa idea nell’agosto del 2016 nacque AI Music in Gran Bretagna: una startup impegnata nella realizzazione di un’intelligenza artificiale in grado di generare musica dinamicamente.

Utilizzando un algoritmo, il sistema è in grado di creare della musica con il sistema Infinite Music Engine e offrirla alle persone che hanno bisogno di musica royalties free, come professionisti, venditori, amanti dello sport e così via.

Apple ha comprato questa azienda, come riporta Bloomberg, in modo da integrare l’algoritmo nei suoi servizi. Molti hanno pensato subito alla creazione di musica da distribuire su Apple Music. Credo che questa ipotesi sia infondata.

È molto più probabile che i sistemi di AI Music verranno integrati in app come Garage Band e Clips per generare musica dinamica in grado di adattarsi a tracce o video. Oppure verrà integrata in Allenamento per Apple Watch o in servizi come Fitness+ per generare musica dinamicamente in base allo sforzo fisico dell’utente durante lo sport.

AI Music conta una dozzina di dipendenti. Dal 2016 ha ricevuto un solo round di investimenti portando il valore a 1,1 milioni di $.