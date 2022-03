L’app WallShift

Spesso gli utenti di iOS chiedono personalizzazioni sempre più estese per poter applicare dei cambiamenti ai propri dispositivi. Si tratta di richieste come per esempio come cambiare lo sfondo dell’iPhone in base all’ora del giorno.

Sono le classiche opzioni velleitarie: cose che danno gioia non perché servono realmente, ma perché si vuole avere la gratificazione nel sapere che si possono fare. Beh, sappiate che in questo caso si può fare con un’app: WallShift.

L’app permette di impostare uno sfondo diverso in base all’ora del giorno, in modo da avere la sensazione che lo sfondo sia in grado di mutare dinamicamente nel corso della giornata. Immaginiamo allo sfondo di un paesaggio che appare luminoso al mattino e al buio la sera.

Oppure semplicemente uno sfondo che ha un determinato logo durante l’orario di lavoro, diventando qualcos’altro quando arriva l’ora dell’aperitivo. Tutte cose che ora si possono fare non nativamente in iOS, ma utilizzando WallShift.

Il segreto di quest’app è Shortcuts, conosciuta in Italia come Comandi. Per modificare lo sfondo automaticamente, infatti, WallShift crea degli automatismi che poi l’app Comandi gestirà nativamente in iOS.

L’utente ha la possibilità di selezionare le proprie foto, ma anche scegliere quelle presenti nell’app e pronte per essere utilizzate. Le modalità di utilizzo sono tre:

Scheduled : l’utente può gestire manualmente gli sfondi per ciascun orario della giornata.

: l’utente può gestire manualmente gli sfondi per ciascun orario della giornata. Random : l’immagine cambia a caso nel corso della giornata.

: l’immagine cambia a caso nel corso della giornata. Generated: degli scenari che cambiano nel corso della giornata e creati dallo sviluppatore.

C’è un unico aspetto negativo in tutto questo: l’app richiede un abbonamento. Questi ammonta a 2,49 € al mese, 7,99 € l’anno oppure per 16,99 € si può comprare l’abbonamento a vita.

WallShift che permette di cambiare lo sfondo dell’iPhone in base all’ora del giorno pesa 92,2 MB. Lo si scarica gratuitamente nell’App Store.