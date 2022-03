SpyBuster

La famosa guerra lampo di Putin per rovesciare il governo ucraino, mettere un suo fantoccio e garantire la non entrata nella NATO, come saprete è fallita. Quella che doveva essere un’operazione di due giorni si è tramutata in una guerra che va avanti da ormai un mese, con danni enormi su entrambi i fronti.

La Russia avrebbe perso almeno 10.000 soldati, mentre i feriti sono oltre 16.000. Sono numeri ben superiori ai 20 anni di guerra degli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq messi insieme. Inoltre la Russia ha perso oltre 1.800 mezzi militari, tra cui 600 carri armati. A tutto questo si aggiungono le sanzioni tuttora in corso da parte di quasi tutto il mondo.

L’Ucraina ha visto oltre 3 milioni di sfollati, la città di Mariupol rasa a suolo, migliaia di vittime civili di cui oltre 100 bambini innocenti.

Un dramma che non è ancora finito. A tal proposito MacPaw, un’azienda ucraina, ha realizzato un tool per consentire di sapere se si sta utilizzando del software russo e decidere se disistallarlo.

SpyBuster, un po’ come quel software che vede se state utilizzando software ottimizzato per Apple Silicon, scansiona la lista di app presenti in macOS e vede se queste fanno parte di aziende russe. Il pericolo è che i software russi possano sottrarre dati per cercare di indirizzare la propaganda russa, attività che va a gonfie vele in Russia.

SpyBuster riesce a fare due tipi di scansione:

Statica : vede semplicemente la lista delle app e controlla quali sono riconducibili alla Russia.

: vede semplicemente la lista delle app e controlla quali sono riconducibili alla Russia. Dinamica: filtra gli endpoint in uscita e vede essenzialmente se le nostre app contattano server russi. Per usare questa modalità bisogna lasciare il filtro attivo per consentire il monitoraggio. Qualora fossero trovate chiamate a server russi è possibile bloccarle.

SpyBuster si scarica gratuitamente nel sito di MacPaw.