Pixy è il drone scatta foto di Snapchat

Vi siete mai chiesti chi scatta le foto alle persone su Instagram? I selfie si riconoscono perché si vede un braccio a lato della foto, ma spesso sono foto inquadrate bene, nella distanza giusta e non ci sono aste telescopiche nelle immagini. Ci deve essere sicuramente qualcuno che le scatta.

Se non abbiamo quel qualcuno con noi, possiamo chiedere al robot. O meglio al drone. Snap, la stessa azienda di Snapchat, ha realizzato il Pixy: un drone che si alza in volo per scattare foto e registrare video.

L’idea di un drone volante in grado di scattare foto in realtà non è nuova. Nel 2016 abbiamo visto per esempio AirSelfie che su Kickstarter raccolse 1,6 milioni di dollari. Solo che in questo caso siamo di fronte all’azienda Snap che in passato, oltre per il social network Snapchat, si è occupata delle lenti Spectacles.

Le caratteristiche tecniche del Pixy

Il drone è di colore giallo per riprendere il coloro tipico di Snap. Misura 131,7 x 106 x 17,6 mm e pesa 101 grammi compresa la batteria.

Integra 4 eliche protette dalla scocca gialla per evitare rotture e problemi in caso di impatto con gli ostacoli. Al centro c’è una rotella che permette di selezionare il tipo di scena da registrare una volta attivato.

Le immagini sono scattate a 12 megapixel, mentre i video in 2,7K a 30 fps. Il tutto è salvato nella memoria interna da 16 GB. Abbastanza per conservare 100 video o 1000 foto.

La batteria consente 40 minuti di utilizzo. Supporta la carica veloce. In 20 minuti si ricarica del 80%. La società ha realizzato anche un kit che consente di avere una custodia ricarica batteria, per una carica aggiuntiva. C’è anche un laccio per portare il drone al collo come un grosso ciondolo.

Le modalità di registrazione di Pixy

La rotella posta al centro del piccolo drone consente di decidere che tipo di modalità di scatto e registrazione effettuare.

Sono disponibili:

Stabile : il drone resta fermo nella posizione dove lo facciamo volare.

: il drone resta fermo nella posizione dove lo facciamo volare. Panorama : il drone si allontana per allargare l’inquadratura e mostrare più scena.

: il drone si allontana per allargare l’inquadratura e mostrare più scena. Seguire l’utente : il drone segue l’utente che si muove.

: il drone segue l’utente che si muove. Registrazione a 360°: il drone gira intorno all’utente per registrarlo da tutte le angolazioni.

Come usare il Pixy

Per attivare il drone basta girare la rotella centrale e selezionare il tipo di ripresa. Dopodiché basta posizionare il drone sul palmo della mano e alzarlo all’altezza dove ci serve.

A questo punto basta premere il pulsante di attivazione per farlo alzare in volo. Un LED indicherà che il drone sta registrando.

Quando non ci serve più, basta posizionare di nuovo il palmo della mano sotto al drone per inviarlo ad appoggiarsi e mettersi in standby.

Impostazioni e download dei video avviene mediante l’app di Snapchat.

Quanto costa Pixy

Il drone Pixy al momento è in pre-vendita e sarà disponibile tra 2 mesi. La versione base costa 229,99 $, mentre la versione kit che comprende una batteria aggiuntiva e il cavo per appenderlo al collo costa 249,99 $.

Le vendite al momento prevedono il mercato di Stati Uniti e Francia.