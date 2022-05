Alcuni degli accessori di Elago per Apple Watch

Abbiamo incontrato Elago numerose volte in passato. Questo brand di accessori di Apple ha fatto del silicone il suo cavallo di battaglia, modellandolo per creare gadget dal costo molto contenuto.

Ho quindi chiesto loro di mandarmi alcuni accessori per Apple Watch serie 7. Custodie, cinturini e gadget vari. Vi anticipo già da adesso che alcuni di questi non mi hanno convinto. Li ho trovati qualitativamente sotto il livello a cui Elago ci aveva abituati.

Ma veniamo alle mie impressioni.

Elago Duo Case

Elago Duo Case per Apple Watch serie 7

Il Duo Case di Elago è una cornice per rinforzare l’Apple Watch. Torna utile per proteggere lo smartwatch dagli urti accidentali.

Per dare all’orologio un aspetto gradevole nonostante l’aggiunta della copertura, la società ha pensato di usare due inserti per dare colore. Infatti nella confezione troviamo, in questo caso, una cornice gialla e una trasparente.

Il nome Duo Case si deve proprio all’uso di questi due componenti: una cornice in materiale TPU (termoplastica) e un inserto più rigido in PC (policarbonato). Nella confezione non c’è un cinturino dedicato, quindi va usato quello che avete già.

L’installazione dell’accessorio è abbastanza semplice. Basta staccare la cornice in PC per avere la copertura in termoplastica in cui inserire l’Apple Watch. Al termine basta incastrare la cornice in PC. Più difficile è l’operazione di smontaggio. Bisogna spingere la copertura nera, quella che copre l’orologio, verso l’alto in modo da liberare la cornice rigida, togliere la cornice rigida e termina togliendo anche quella morbida.

Anche se esteticamente l’effetto è molto carino, devo ammettere che le dimensioni dell’Apple Watch aumentano. L’orologio risulta protetto ai lati e il rialzo sullo schermo consentono di proteggerlo qualora cadesse con lo schermo verso il pavimento. Questo modello non prevede nessuna copertura sopra lo schermo.

La cosa che mi ha dato realmente fastidio di questo accessorio, ma credo sia comune con tutti gli accessori simili, è il fatto che la corona digitale risulta difficile da raggiungere. Questa può essere usata solo facendo scivolare il polpastrello sotto la custodia.

Il Duo Case, infatti, protegge anche la corona digitale. Nel farlo ne riduce l’accesso. Quindi dovrete decidere se il trade off tra protezione dagli urti e manovrabilità dell’Apple Watch ne vale la pena. Il retro dello smartwatch risulta accessibile alla carica a induzione.

Disponibile anche in altri colori, trovate il Duo Case di Elago su Amazon per 13,99 €.

Elago Clear Shield Case

Elago Clear Shield Case

Sulla carta il Clear Shield Case di Elago è molto interessante, ma devo ammettere di averlo provato molto poco perché la società mi ha inviato la versione per Apple Watch da 45 mm, nonostante avessi specificato di non averlo.

È un accessorio interessante perché protegge anche lo schermo mediante una copertura in vetro temperato. Lo schermo dell’Apple Watch è uno dei componenti più sensibili. Nonostante Apple lo abbia rinforzato negli anni, resta uno dei motivi per il quale gli smartwatch sono inviati in assistenza.

Pensate che la riparazione di un Apple Watch serie 7 con schermo rotto costa ben 327,20 €. Questo vi lascia capire quanto sia importante proteggerlo.

Il Clear Shield Case è trasparente e formato da plastica PC dura (policarbonato) e la parte che copre lo schermo è in vetro temperato. È una sorta di custodia trasparente per iPhone, ma per Apple Watch.

Facile da installare, protegge anche i lati dell’Apple Watch. La corona digitale in questo caso resterà di qualche millimetro esposta, ma è positivo per gestire meglio la manovrabilità.

Periodicamente dovrete togliere la custodia per pulire l’Apple Watch, soprattutto se lo usate in acqua. Questo perché nel tempo può formarsi sporco e umidità. Considerando il prezzo resta un buon alleato per proteggere l’orologio da graffi e urti accidentali. Ottima la protezione dello schermo.

Il Clear Shield Case di Elago costa 9,99 € su Amazon. È disponibile anche in trasparente opaco e grigio opaco.

Elago Armor con cinturino

Elago Armor con cinturino

L’Armor Case per Apple Watch di Elago è l’accessorio più completo, ma anche quello che mi ha convinto di meno. Si tratta di una custodia integrata in un cinturino.

L’Armor è solo di colore nero. Rispetto agli altri modelli ha una cornice rinforzata per resistere anche agli urti più violenti. È stata costruita per offrire una protezione superiore.

Secondo me l’errore di base che è stato fatto è usare la plastica PC (policarbonato). Il cinturino risulta eccessivamente rigido. Al tatto sembra usare un accessorio di plastica per giocattoli. La sensazione è quella di un prodotto di bassa qualità.

Al di là della protezione superiore, non credo sia ideale per un uso quotidiano. È brutto e grosso. La corona digitale è accessibile solo facendo scivolare il polpastrello sotto la custodia.

Il cinturino è scomodo. Essendo rigido quando si appoggia il polso su una scrivania se ne avverte la presenza. La chiusura del cinturino è classica. Molto distante dalla comodità del cinturino in fluoroelastomero di Apple.

Vale la pena usarlo solo negli sport estremi, come l’arrampicata o cose del genere. Lo trovate su Amazon dove è in vendita per 14,99 €.

Elago W2 Stand

Elago W2 Stand

Il W2 Stand di Elago è un evergreen. Un best seller come potremmo definirlo. Si tratta di uno stand molto semplice e funzionale per ricaricare l’Apple Watch.

Realizzato in classico silicone morbido di Elago, consente di posizionare l’Apple Watch nella posizione ottimale durante la carica. Molto utile soprattutto di notte grazie alla funzione Sleep Mode che permette di vedere l’orario a bassa luminosità.

Devo precisare sin da subito che nella confezione non è presente il cavo di ricarica per Apple Watch. Dovrete usare quello che avete già a disposizione in quanto presente nella confezione dell’orologio.

Prima di usarlo basta inserire il cavo di ricarica nell’apposito tondino stampato in bassorilievo sullo stand, far passare il cavo nell’apposito foro e farlo uscire sul retro per poi collegarlo a un caricabatterie.

Il W2 Stand è compatibile con tutti i cavi di ricarica per Apple Watch ed è disponibile in 8 colori diversi, per essere integrato in qualsiasi arredo.

Facile da pulire, lo si trova su Amazon per 10,99 €.