L’app di Google TV per iPhone

Apple realizza pochissime app per Android, come quella per Apple Music, ma Google ne fa tante per iOS. Questo ovviamente perché i servizi di Google non sono pensati per un ecosistema ben preciso e c’è l’esigenza di averli sul maggior numero di dispositivi. Ne è un esempio la recente app per Google TV.

Quest’app era conosciuta i un precedenza come Play Film e non aveva ottenuto grande successo, con appena 1 stella di feedback medio. Oggi l’app è stata ribrandizzata Google TV e consente di gestire, appunto, le Google TV (come le Chromecast) ma anche le Android TV. Ma a cosa serve?

A cosa serve l’app di Google TV

L’app permette di usare l’iPhone o l’iPad come telecomando per i sistemi di infotainment gestiti dal sistema operativo di Big G. Inoltre, grazie all’integrazione di servizi di terzi, consente di vedere un catalogo unificato.

Al momento il sistema supporta:

Apple TV+

Disney+

Amazon Prime Video

Viki di Rakuten

In futuro dovrebbero esserne aggiunti altri.

Questo consente di creare un elenco di contenuti da vedere, scoprire nuovi contenuti, vedere i trailer e tracciare i film e telefilm visti. Vi ricorda qualcosa?

Google TV e l’alternativa ad Apple TV

Anche Apple ha un’app molto simile a Google TV e si chiama Apple TV. Quest’app consente di gestire il proprio catalogo di contenuti presenti nell’Apple TV e integrare i sistemi di terzi.

Ovviamente in questo caso abbiamo il servizio Apple TV+ al centro del sistema, oltre ad avere la possibilità di vedere il catalogo presente su altri servizi come STARZPLAY e Disney+.

Il servizio di streaming video di Apple, vi ricordo, costa 4,99 € al mese.

Dove scaricare l’app di Google TV

L’app di Google TV per iPhone e iPad si può scaricare nell’App Store. Il peso dell’app è di 415,7 MB.

Per usarlo bisogna avere un iPhone o iPad con almeno iOS o iPadOS 14.0.