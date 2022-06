Il museo Apple di Varsavia

A breve farete un viaggio in Polonia? Sappiate che a Varsavia è stato inaugurato il museo Apple più grande del mondo. Ovviamente non è uno ufficiale. La società non ha mai voluto un museo ufficiale dedicato ai suoi prodotti.

Basti pensare che nell’Apple Park, dove poteva nascerne uno, non è stato realizzato.

L’Apple Muzeum in Polonia

Il museo è stato aperto in un’area che in passato veniva utilizzata per la lavorazione dei metalli: la Fabryka Norblina. Gli organizzatori dichiarano che contiene oltre 1.600 unità da esposizione, tra quadri, computer, opere originali e molto altro.

All’ingresso i visitatori sono accolti da una replica di un Apple 1 da utilizzare per scattare dei selfie.

È la più grande e completa collezione dedicata ad Apple nel mondo. Il mio obiettivo è che i visitatori possano vedere com’era l’inizio, com’era primitivo e molto semplice. Il case dell’Apple 1 era di legno! Niente di ciò abbiamo oggi.

Ha dichiarato Jacek Lupina, un architetto che ha aiutato nella realizzazione del museo.

All’interno del museo ci sono unità come l’Apple II, il Lisa, alcuni tra iMac, Power Mac, MacBook e ovviamente iPod, iPhone e iPad.

Inoltre sulle pareti si possono trovare diversi poster originali di pubblicità di Apple, come quelli della campagna Think Different.

Lupina ha collezionato molte delle unità in esposizione personalmente, seguendo aste online e raccogliendo pezzi da altri appassionati.

Il museo di Varsavia ha una doppia valenza. La prima è ovviamente consentire agli appassionati in Europa di vedere direttamente i pezzi esposti dedicati alla Mela.

Il secondo è un significato sociale. La Polonia è un paese post-URSS e quindi avere un museo dedicato ad Apple, considerando che questi prodotti nell’epoca comunista erano rarissimi e costosi da comprare, rappresenta anche una sorta di riscatto sociale e segno del cambiamento.

Gli altri musei dedicati ad Apple nel mondo

Se ricordate qualche anno fa esisteva un altro “museo Apple più grande del mondo” e sorgeva a Praga. Il museo chiuse per un’operazione un po’ oscura.

Pare che la proprietà del museo si disgregò dopo una faida familiare e che molti pezzi del museo furono trafugati dalla direttrice del museo.

Anche in Italia ne abbiamo uno: l’All About Apple Museum di Savona è tutt’ora visitabile. Per info vi lascio al loro sito.