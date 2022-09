L’app GymKit Certification Assistant

Nel 2017 Apple decise di aprire ai suoi partner il framework che stava utilizzando per gestire gli allenamenti sportivi dall’Apple Watch. GymKit divenne, così, disponibile per chi intendesse creare attrezzi sportivi e app compatibili con i dispositivi di Apple.

Un esempio di come GymKit può essere utile è sicuramente Fitness+. Il servizio di Apple per avviare degli allenamenti nell’Apple TV avendo l’Apple Watch come dispositivo di supporto, per raccogliere dati come battiti cardiaci e calorie consumate.

Ci sono anche degli attrezzi sportivi fisici compatibili con GymKit. Questi hanno un chip NFC che, associato all’Apple Watch, consentono di raccogliere dati sugli allenamenti e integrare il tutto nell’app Salute.

A tal proposito l’azienda ha rilasciato un’app per aiutare questi partner a testare i loro prodotti per GymKit. L’app si chiama GymKit Certification Assistant e non è listato nell’App Store. Questo significa che è accessibile solo da link diretto.

Quest’app serve a testare i prodotti e avere certezza che funzionino correttamente con i sistemi di Apple. Uno strumento utile per essere sicuri che il prodotto funzioni prima di immetterlo sul mercato.

Per funzionare con GymKit Certification Assistant, lo strumento deve essere certificato nella piattaforma MFi Program, vale a dire il programma ufficiale di certificazione per la compatibilità con i prodotti di Apple.

Fanno parte di questa piattaforma tecnologie come HomeKit, AirPlay, Find My, CarPlay e altre. La certificazione rendono l’ accessorio compatibile con tutto l’ecosistema Apple, formato da 1,5 miliardi di dispositivi in uso.

L’app consente di effettuare i test usando direttamente il chip NFC per la comunicazione tra app e dispositivo. Pesa 11,1 MB e si scarica gratuitamente.