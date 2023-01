Il triangolo della Product Strategy

La volta scorsa abbiamo affrontato argomenti come il Golden Circle. Oggi facciamo un passo avanti in questo viaggio nella progettazione del prodotto e introduciamo nuovi argomenti, come la Product Strategy.

Tutti passaggi importanti. Da non considerare mai una perdita di tempo perché, ricordate, un’ora investita prima dell’esecuzione reale del progetto, farà risparmiare almeno 10 ore quando il progetto è in esecuzione.

Non c’è modo migliore di arrivare al successo con un prodotto che progettarlo in modo che soddisfi le esigenze e le preferenze dei clienti. La gestione del prodotto è una fase importante nella creazione di qualsiasi idea di prodotto, e ottenere un prodotto che si adatti correttamente al mercato è una delle misure più importanti per assicurarsi che la vostra idea abbia successo. Ma come possiamo fare per ottenere un prodotto che si adatti al mercato?

In questo articolo affronteremo argomenti come Product Strategy, il Problem Statement e il Product Market Fit. Vi mostrerò come identificare un segmento di mercato interessante e come sviluppare una posizione in tale segmento.

Vi chiedo però di fare un passaggio importante: entrare in contatto con il segmento di mercato interessante. Attraverso ricerche di mercato, focus group e altri metodi di ricerca, raccogliendo dati sulle esigenze, le preferenze e le tendenze del mercato e dei prodotti della concorrenza. Lo scopo è quello di capire chi è il vostro cliente e come raggiungerlo.

Product Strategy

La strategia di prodotto è una parte importante della gestione del prodotto. Si tratta di un piano completo per lo sviluppo e il lancio di un prodotto. Comporta l’identificazione di un segmento di mercato interessante e lo sviluppo di una posizione in tale segmento. Non commettete mai lo sbaglio di credere di sapere cosa vogliono i vostri utenti.

Saprete cosa vogliono i vostri utenti solo se effettuerete una corretta analisi del mercato.

Quindi un passaggio importante è capire quali sono le esigenze che andrete a soddisfare. Quali problemi volete risolvere e soprattutto di chi volete risolverli. Non commettete l’errore di creare un prodotto per tutti sperando che prima o poi qualcuno si trovi nella situazione di avere quel problema da risolvere.

Non c’è tempo di stare sul ciglio del fiume sperando che qualcuno abbia bisogno della vostra app. Dovrete risolvere qualcosa di immediato, anche perchè avrete bisogno di farvi pagare subito, non tra anni e anni quando avrete ormai finito i fondi e il progetto sarà naufragato.

La strategia di prodotto deve basarsi sulla missione, sulla visione e sugli obiettivi del prodotto. Deve inoltre considerare le esigenze dei clienti, il panorama competitivo e le risorse disponibili.

Andate a compilare quindi una tabella tipo quella che segue, inserendo sulla destra le informazioni che riguardano il vostro progetto.

Missione Cosa mirate a fare Strategia aziendale In che modo volete farlo Product strategy Dettaglio della voce di sopra Product roadmap Quali punti toccherete per arrivarci Obiettivo del prodotto In che modo misurerete i risultati. Le metriche. Una tabella di Product Strategy

La strategia di prodotto deve anche tenere conto del ciclo di vita del prodotto, che potrebbe dover essere aggiornato o sostituito nel tempo. Inoltre deve anche includere lo sviluppo di una roadmap del prodotto, che delinea le fasi necessarie per lo sviluppo e il lancio del prodotto, oltre la roadmap deve anche includere un piano per misurare il successo del prodotto, come il feedback dei clienti, la quota di mercato e la crescita dei ricavi.

Facciamo un esempio per capire meglio. Scriviamo la strategia di prodotto dei Mac.

Missione Costruire i migliori computer del mondo Strategia aziendale Realizzare 2 modelli laptop e 2 fissi Product strategy Per ogni famiglia di prodotto realizzare una di fascia media e un’altra di fascia alta. Proporre anche degli sconti per studenti. Product roadmap Realizzare un portatile di fascia media. Raccogliere i dati di vendita di questi per indirizzare lo sviluppo della versione di fascia alta. Fare lo stesso per i computer fissi a 6 mesi di distanza. Obiettivo del prodotto Vendere 500k di portatili e 400k di fissi il primo anno. Raggiungere almeno l’80% di soddisfazione dei clienti. L’esempio dei Mac di Apple

Considerate che la Product Strategy si basa su 3 pilastri di base:

Il Mercato e i suoi bisogni

Gli obiettivi di business

Le caratteristiche chiavi e le differenziazioni rispetto la concorrenza.

Da questi tre pilastri potrete poi sviluppare tutta l’analisi.

Come arrivare a stilare il proprio Product Statement

La gestione del prodotto è una fase essenziale nella creazione di qualsiasi idea di prodotto. Uno degli elementi più importanti della gestione del prodotto è lo sviluppo di una dichiarazione del problema. Questa dichiarazione deve essere ben ponderata e definire chiaramente i problemi che un prodotto è destinato a risolvere.

Il modo migliore per arrivare alla dichiarazione del problema è iniziare a porsi delle domande. Qual è lo scopo del prodotto? Chi è il pubblico di riferimento? Quali sfide devono affrontare? Qual è l’esigenza che il prodotto è destinato a soddisfare? Rispondere a queste domande aiuterà a identificare il problema che il prodotto è destinato a risolvere.

Successivamente, è necessario condurre una ricerca per comprendere meglio il problema. Qual è la fonte del problema? Qual è l’impatto del problema sulle persone? Quali sono i passi da compiere per risolverlo? Questa ricerca fornirà spunti importanti che potranno essere utilizzati per creare una dichiarazione del problema ben definita.

Una volta effettuata la ricerca e compreso il problema, è il momento di creare il Problem Statement. Questa dovrebbe includere una spiegazione del problema e dei rischi associati, una descrizione del modo in cui il prodotto è destinato a risolvere il problema e una tempistica per la creazione della soluzione. La specificità e i dettagli sono fondamentali quando si crea un Problem Statement.

La creazione di un Problem Statement è una fase importante della gestione del prodotto. Rispondendo alle domande chiave, facendo ricerche e scrivendo un Problem Statement chiaro e conciso, i product manager possono assicurarsi che le loro idee di prodotto siano ben definite e pronte per iniziare il processo di sviluppo. Il Problem Statement è una parte importante della gestione del prodotto e non deve essere trascurato.

So che la tendenza maggiore potrebbe diventare: ma io so qual è il problema. Non ho bisogno di analizzare o focalizzarmi su niente.

Ancora una volta, vi esorto a rendervi conto che in realtà non sapete nulla. Non è per sminuirvi, ma per spingervi all’approccio corretto. Non date mai nulla per scontato. Mai.

Prendete il vostro blocco di appunti e ragionateci su, consultate forum o community, fate sondaggi, sentite di persona amici e parenti e fatevi raccontare come affrontano il problema se si trovano nella situazione che avete individuato. Raccogliete il maggior numero di informazioni.

Non serve sentire 1000 persone. Ne bastano anche 20 o 30. Raccogliete informazioni e al termine scrivete il vostro Problem Statement, con la forma:

Quando (mi trovo in questa situazione) il mio utente vuole (scrivere una motivazione) così da (il risultato da raggiungere).

Sempre tornando all’esempio dei Mac: Quando c’è bisogno di uno strumento potente in grado di ottimizzare lavori complessi, il mio utente vuole avere uno strumento sicuro e affidabile, così da lavorare senza temere di perdere tempo dietro task superflui e lenti.

Così non vi focalizzerete semplicemente sul computer, ma sul computer sicuro e affidabile. Questo è un valore che sarà poi monetizzato.

Individuiamo il nostro Product Market Fit

L’adattamento del prodotto al mercato è una metrica cruciale per la gestione del prodotto ed è essenziale per un’azienda capire quanto il suo prodotto sia accolto dal mercato. Si tratta di una misura di quanto un prodotto sia progettato per soddisfare le esigenze e le richieste dei clienti. L’identificazione del product market fit è impegnativa, ma è essenziale per il successo di qualsiasi progetto.

Il primo passo per identificare l’adeguatezza del prodotto al mercato è condurre una ricerca. Raccogliere dati sulle esigenze e le preferenze dei clienti, sulle tendenze del mercato e sui prodotti della concorrenza. Questo può essere fatto attraverso indagini di mercato, focus group e altri metodi di ricerca. L’obiettivo è capire chi è il vostro cliente.

TAM, SAM e SOM

Come non finirò mai di dire: non commettete lo sbaglio di pretendere di creare un prodotto per tutti. Non ci riuscirete mai.

Analizzate il mercato per capire quanti utenti potrete raggiungere, basandovi su queste tre grandi gruppi, ognuno contiene quello sottostante:

TAM : Total Addressable Market. Tutto il mercato nel suo totale. Nel caso di Apple, per i Mac, tutti coloro a cui serve un computer.

: Total Addressable Market. Tutto il mercato nel suo totale. Nel caso di Apple, per i Mac, tutti coloro a cui serve un computer. SAM : Served Available Market. Quale parte del TAM posso raggiungere con il mio prodotto. Nel mio caso, come diceva lo spot Think Different, coloro che vogliono un computer e sono dei piantagrane, guardano il mondo con occhi diversi e vogliono cambiarlo.

: Served Available Market. Quale parte del TAM posso raggiungere con il mio prodotto. Nel mio caso, come diceva lo spot Think Different, coloro che vogliono un computer e sono dei piantagrane, guardano il mondo con occhi diversi e vogliono cambiarlo. SOM: Serviceable Obtainable Market. Cioè quale parte del SAM riesco realmente a raggiungere. Persone che hanno budget medio alto, che abitano in Europa, USA, Cina o Giappone.

Sono passato, così, dal credere di realizzare un computer per tutti, a indirizzarmi al mercato europeo, statunitense, cinese e giapponese verso persone con reddito medio/alto e sono creativi.

Crederete che il gioco sia finito. È appena iniziato in realtà. Dovrete validare quell’analisi.

Facebook al lancio credeva di essere un prodotto per universitari americani. Ha poi scoperto che in realtà il suo pubblico era tutt’altro. Lo ha fatto mettendo sul mercato un MVP e raccogliendo dati. Ci arriveremo, ma la strada è ancora lunga.

Nella prossima pubblicazione parleremo di argomenti come il ciclo di vita del prodotto e introdurremo uno strumento molto utile: il Lean Canvas.

In conclusione

La gestione del prodotto è un elemento chiave nella creazione di un’idea di prodotto e nella sua effettiva realizzazione. La strategia di prodotto deve tenere conto della missione e della vision del progetto, del ciclo di vita del prodotto, dello sviluppo di una roadmap e del piano per misurare il successo del prodotto.

Per arrivare a definire il Problem Statement è importante porsi delle domande, fare ricerche e organizzare le informazioni raccolte in modo chiaro e conciso. Il Product Market Fit è una fase per individuare quanto un prodotto sia progettato per soddisfare le esigenze e le richieste dei clienti, quindi è necessario capire chi è il target di riferimento e identificare TAM, SAM e SOM. Inoltre, è importante fare ricerche per raccogliere dati sulle esigenze e le preferenze